آغاز بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در خراسان جنوبی
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از آغاز بخش استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: بیستمین دوره جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی نشان از قدمت، اصالت و اهمیت این رویداد در سطح کشور دارد.
سید علیرضا ذوالفقاری، افزود: در ۱۹ دوره گذشته نام خراسان جنوبی کمتر در این جشنواره مطرح بوده است، در حالیکه استان از ظرفیتهای بالایی در حوزه نوآوری و فناوری برخوردار است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت علوم و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در برگزاری این جشنواره، گفت: امسال مقرر شده است که جشنواره ابتدا با بخشهای استانی آغاز شود و سپس به مرحله ملی توسعه یابد.
ذوالفقاری با بیان اینکه ثبتنام در جشنواره از شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ آبانماه ادامه دارد، گفت: از رسانههای استان انتظار داریم در اطلاعرسانی گسترده برای ثبتنام فناوران و صاحبان ایدهها در بخشهای مختلف جشنواره همکاری کنند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: از آذرماه، فرآیند داوری و ارزیابی طرحها در سطح استان آغاز خواهد شد و در پایان، از طرحهای برتر استانی تقدیر به عمل میآید و بهترین ایدهها نیز به مرحله ملی راه مییابند تا در جمع برگزیدگان جوایز جشنواره قرار گیرند.
ذوالفقاری به تشریح عملکرد پارک در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۴۸ شرکت فناور در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی فعالیت دارند که بیش از ۵۰ شرکت از آنها دانشبنیان هستند و برخی از شرکتهای دانشبنیان استان بهدلیل ثبت در تهران در آمار ملی بهنام استان درج نشدهاند، در حالیکه عملاً در خراسان جنوبی فعالیت دارند.
وی تأکید کرد: جشنواره شیخ بهایی محدود به شرکتهای دانشبنیان نیست و تمامی شرکتها و فعالان حوزه نوآوری و فناوری – حتی خارج از پارک – میتوانند در آن شرکت کنند.