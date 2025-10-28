به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی همچنین برای شهروندان مشهدی هرگونه فعالیت ورزشی در فضای روباز را ممنوع اعلام کرد.

رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی گفت: به‌دنبال هشدار زرد اداره کل هواشناسی و ورود توده گرد و غبار به استان و به‌ویژه مشهد و تداوم وضعیت ناسالم، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان این کلانشهر در تاریخ ۶ آبان ماه صادر شد.

مسعود یاوری افزود: توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

وی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

رییس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و انجام امور خود را به وقت دیگری موکول کنند و همچنین تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهر مشهد به خصوص در مدارس فردا ممنوع است.