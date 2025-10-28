به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد، این یادواره در آستانه هشتم آبان سالروز شهادت نوجوان شهید، حسین فهمیده و ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز، با هدف آشنایی دانش آموزان با شهدای والامقام دانش آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای دانش آموز، تجلیل از فرزندان دانش آموز ایثارگران و جانبازان و همچنین روایت پدر شهیده گلاویژ محمدی از خاطرات فرزندش از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای یادواره شهدای دانش آموز است.

شهرستان مهاباد ۷۲ دانش آموز شهید را تقدیم آرمان‌های انقلاب اسلامی کرده است که بیشتر شهدای دانش آموز در بمباران بهمن ماه سال ۶۵ توسط رژیم بعثی و همچنین حادثه تروریستی سی و یکم شهریور سال ۸۹ هستند.

پس از پایان این یادواره دانش آموزان با حضور در مزار شهدای والامقام، به مقام شامخ آنان ادای احترام خواهند کرد.