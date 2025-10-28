به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: «مصطفی نجفی» کشتی‌گیر این شهرستان در پیکار‌های جهانی کشتی کاراکوجاک کشور ترکیه، در شهر ماراش ترکیه در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

حسن شاهرخی افزود: تیم کشتی پهلوانی ترکیه در این دوره از مسابقات با کسب ۹۰ امتیاز قهرمان شد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با کسب سه مدال نقره و یک برنز با ۶۱ امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید و کشتی‌گیران تیم جمهوری آذربایجان با ۴۶ امتیاز مقام سوم را از آن خود کردند.

وی اظهار کرد: کشتی‌گیران تیم ملی کشتی پهلوانی ایران در این مسابقات در هشت وزن با حریفان خود رقابت کردند.

به گفته شاهرخی، نمایندگان کشور‌های ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، مولداوی، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، هندوستان، ژاپن، بوسنی، رومانی، ایتالیا، مکزیک، پاناما، برزیل، توگو، گامبیا، یونان، مصر، تونس، مغولستان، ساحل عاج، ونزوئلا و لیتوانی در این پیکار‌ها حضور داشتند.

وی افزود: قهرمانی مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای آسیا، کسب مدال طلای کشتی آزاد جام بین‌المللی جمهوری آذربایجان، کسب مدال نقره کشتی پهلوانی جهان و کسب مدال برنز کشتی ساحلی جوانان جهان از دیگر افتخارات مصطفی نجفی است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد