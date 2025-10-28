به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم بسکتبال کاله مازندران شامگاه دوشنبه در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، در سالن ورزشی آمل با نتیجه ۸۳ بر ۷۶ برابر تیم مهگل البرز به پیروزی رسید.

در این دیدار پرهیجان که با استقبال پرشور هواداران همراه بود، «جورجه گاگیچ» بازیکن تیم کاله با کسب ۳۲ امتیاز، ۱۱ ریباند و کارایی ۳۳، به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

بازی از ابتدا با برتری نسبی کاله آغاز شد و اگرچه مهگل با دفاع منسجم فاصله را حفظ کرد، اما کاله در کوارتر سوم با پرتاب‌های سه‌امتیازی متوالی، اختلاف را افزایش داد.

در دقایق پایانی مهگل با ضدحمله‌های سریع اختلاف را کاهش داد، اما تجربه بازیکنان کاله در نهایت نتیجه را برای میزبان رقم زد.

با این پیروزی، کاله مازندران با ۵ پیروزی و ۱۰ امتیاز در رده‌ پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

سایر نتایج هفته ششم لیگ برتر بسکتبال:

نفت زاگرس جنوبی ۸۰ - پاس کردستان ۴۴

پایش پارت شاهرود ۸۱ - طبیعت اسلامشهر ۹۰

شهرداری گرگان ۷۲ - پالایش نفت آبادان ۶۹

استقلال تهران ۷۹ - پترونوین ماهشهر ۵۰

گلنور اصفهان ۷۶ - رعد پدافند هوایی اصفهان ۷۰