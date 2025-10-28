پخش زنده
کودکآزاری از ابتدای امسال تا کنون در صدر تماسهای اورژانس اجتماعی مشهد قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی مشهد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز، تعداد ۱۷هزار و ۶۶۰ تماس با سامانه ۱۲۳ مشهد ثبت شده است و نکته نگرانکننده این است که بالاترین سهم تماسها متعلق به حوزه کودکآزاری است.
نسیم بوستانی افزود: این معضل، نهتنها از نظر تعداد، بلکه از نظر نوع و شدت آسیب نیز در اولویت رسیدگی اورژانس اجتماعی قرار دارد.
وی تأکید کرد : در بحث کودکآزاری، آزار و غفلت در اولویت اول مداخله قرار میگیرند، در حالی که آسیبهای جسمی، عاطفی و جنسی در رتبههای بعدی رسیدگی قرار دارند. این تقسیمبندی نشان میدهد که غفلت از نیازهای اولیه کودک که خود نوعی آزار است، به یک معضل ساختاری و رایج تبدیل شده است و نیاز به مداخلات فوری و آموزشی در سطح خانواده و جامعه دارد.
گستره عملیاتی و گروههای هدف اورژانس اجتماعی
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی مشهدگفت: وظایف اورژانس اجتماعی طیف وسیعی از گروههای آسیبپذیر و در معرض خطر را شامل میشود. رسیدگی به موارد خشونتهای خانگی شامل اختلافات حاد و بهویژه همسرآزاری در فهرست اولویتهای مرکز۱۲۳ قرار دارد.
بوستانی ادامه داد: علاوهبراین، گروههای آسیبپذیر دیگری نیز زیرپوشش اقدامات حمایتی، روانشناختی و مددکاری این مرکز قرار میگیرند. مانند کودکان آزاردیده در انواع مختلف جسمی، عاطفی و جنسی، افراد دارای افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی که نیاز به مداخله فوری روانی و حمایتی دارند. زنان و دختران آسیبدیده اجتماعی که در معرض خشونت یا سایر آسیبهای حاد قرار گرفتهاند. معلولان و سالمندان آزاردیده که بهدلیل ضعف جسمانی و وابستگی، در معرض بیشترین خطر سوءاستفاده و آزار از سوی اطرافیان خود قرار دارند.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی مشهد با اشاره به حجم زیاد تماسها و گستردگی آسیبهای اجتماعی، به یک تناقض جدی و نگرانکننده در حوزه زیرساختها پرداخت و گفت: کل شهر مشهد تنها با یک پایگاه اورژانس اجتماعی و هفت خودرو در حال خدمترسانی به تمامی موارد اعلام شده است. این وضعیت، در کنار کمبود شدید نیروی انسانی متخصص، مددکاران و روانشناسان تناسبی با حجم ۱۷هزار و ۶۶۰ تماس دریافتی و پیچیدگی آسیبهای اجتماعی در این کلانشهر ندارد.