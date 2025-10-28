پایان برداشت برگ سبز چای در کلارآباد
رئیس اتحادیه تعاونی چایکاران کلارچای کلارآباد گفت با استحصال ۲۸ تن چای خشک از ۱۵۳ تن برگ سبز فصل برداشت چای در کلارآباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
رئیس اتحادیه تعاونی چایکاران کلارچای کلارآباد گفت: برداشت برگ سبز چای در شهرستان عباسآباد با تولید بیش از ۱۵۳ تن برگ سبز چای درجه یک و دو در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.
به گفته جعفرنژاد از مجموع ۱۵۴ تن برگ سبز برداشتشده ۱۰۳ تن درجه یک و ۵۱ تن درجه دو بوده که در نهایت ۲۸ تن چای خشک از این مقدار استحصال شد.
وی سهم پرداختی کارخانهها به چایکاران منطقه را بالغ ۲۶ میلیارد رال اعلام کرد.
رئیس تعاونی چایکاران کلارچای کلارآباد همچنین تصریح کرد: عملیات برداشت در سطح ۲۷ هکتار باغ چای و با مشارکت ۴۰ خانوار چایکار انجام شد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای فنی و تسهیلاتی، سطح زیر کشت و کیفیت محصول چای در سالهای آینده افزایش یابد.