پخش زنده
امروز: -
دو فروند بمبافکن استراتژیک B-۱ لنسر نیروی هوایی آمریکا در اقدامی بیسابقه که سطح تنشها را به اوج رسانده، روز دوشنبه در نزدیکی حریم هوایی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا به پرواز درآمدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این عملیات که توسط یک نماینده کنگره آمریکا نیز تأیید شده، به عنوان نزدیکترین مانور هوایی ثبتشده یک هواپیمای نظامی آمریکایی به خاک ونزوئلا شناخته میشود.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی سازمانهای بینالمللی ردیابی پرواز، این دو بمبافکن با کدهای شناسایی HOGAN۱۱ و HOGAN۱۳، پرواز خود را از پایگاه هوایی «گراند فورکس» در داکوتای شمالی آغاز کرده و پس از ورود به دریای کارائیب، وارد منطقه اطلاعات پروازی (FIR) فرودگاه بینالمللی مایکتیا، فرودگاه اصلی پایتخت ونزوئلا شدند و بر فراز نوار ساحلی ونزوئلا، از ایالت فالکون در غرب تا جزیره مارگاریتا در شرق، به پرواز خود ادامه دادند.
طبق گزارشها، نزدیکترین نقطه پرواز این بمبافکنها به خاک ونزوئلا، در فاصله تنها ۱۹ مایل دریایی (معادل ۳۵ کیلومتر) از منطقه «چیچیریویچه» در سواحل ایالت فالکون ثبت شده است که نزدیکترین حضور نظامی هوایی آمریکا به این کشور در تاریخ معاصر به شمار میرود.
مسیر پروازی این دو بمبافکن از میان جزایر «لا اورچیلا» و «لا تورتوگا»، که تحت حاکمیت ونزوئلا هستند، عبور کرده است.
ساعاتی پس از این مانور هوایی، ماریو دیاز بالارت، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با انتشار تصویری از دو بمبافکن B-۱ لنسر در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، این عملیات را به طور ضمنی تأیید کرد و بر قدرت نظامی آمریکا تأکید نمود.
این پرواز، همزمان با حرکت ناو هواپیمابر «یواساس جرالد فورد» به سمت کارائیب، پیام تهدیدآمیز آشکاری به دولت نیکلاس مادورو ارسال میکند و خطر بروز یک درگیری ناخواسته در منطقه را به شدت افزایش داده است.