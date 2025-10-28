بررسی موضوعات دهکبندی و کالابرگ در جلسه نظارتی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استانهای خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲
ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهادکشاورزی درخصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهکبندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
تقاضای دوفوریت در مورد طرح تعیین سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم به عنوان روز ملی اقتدار موشکی ایران نیز در دستورکار نشست علنی قرار دارد.