امروز وضعیت جوی در بیشتر مناطق هرمزگان پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در طول روز با غبار محلی و بعدازظهر تا اوایل شب در مناطق دریایی با وزش باد سطحی جنوب غربی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد کمی متلاطم میشود.
وی توصیه کرد: رفت و آمد شناورهای سبک در بعدازظهر بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت گیرد.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در بیشتر نقاط استان تا روزهای پایانی هفته افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.