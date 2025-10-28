کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، کفت: از لحاظ دمایی، در بیشتر نقاط استان تا پایان هفته افزایش نسبی دما در طول روز پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز وضعیت جوی بیشتر نقاط استان پایدار خواهد بود.

او افزود: صبح امروز در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس مه صبحگاهی، پدیده شاخص خواهد بود و با توجه به ملایم بودن سرعت باد، در پاره‌ای از نقاط با کاهش میدان دید افقی نیز همراه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در طول روز با غبار محلی و در بعدازظهر تا اوایل شب در مناطق دریایی با وزش باد سطحی جنوب غربی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: دریا صبح تا ظهر نسبتا آرام، در بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد کمی متلاطم خواهد شد.

توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک در ساعات بعدازظهر بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط در نظر گرفته شود.