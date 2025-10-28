به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شهیدی پور با بیان اینکه سطح درخت بارور نارنگی در این شهرستان یک هزار و ۳۰۸ هکتار و و غیر بارور ۵۷ هکتار است گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۶ هزارتن نارنگی در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به اینکه کیفیت میوه برای برداشت بستگی به مواد جامد محلول و اسیدیته میوه دارد افزود: معمولاً نارنگی‌ها با دست برداشت می‌شوند، کیفیت میوه در این مرحله بستگی به میزان آسیب و زخم در حین برداشت دارد، در این مرحله نیاز به دقت زیادی است، بنابراین برداشت با قیچی نوک گرد مانع این آسیب می‌شود.

به گفته این مسئول به طور کلی نارنگی‌ها باید با دقت بیشتری نسبت به سایر مرکبات تا رسیدن به مصرف کننده حمل شوند، استفاده از روش‌های مناسب برداشت تاثیر زیادی در جلوگیری ضایعات پس از برداشت دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل یاد آور شد: رعایت برخی نکات کلیدی از جمله وجود کارگران ماهر، استفاده از دستکش در زمان برداشت، حمل میوه‌های برداشت شده بلافاصله پس از برداشت به فضای سرپوشیده، انبار یا سردخانه، خود داری از قرار دادن محصول برداشتی در محوطه باغ به دلیل تابش مستقیم آفتاب، نوسانات آب و هوایی و احتمال بارندگی و ... در زمان برداشت متضمن کاهش ضایعات است