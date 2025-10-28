رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل در راستای اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از یکماه پایش در منطقه موفق به شناسایی و دستگیری متهم غیرقانونی زنده گیری پرندگان شکاری در منطقه مغان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل؛ فرهاد عبدلی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پارس‌آباد مغان در راستای اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید با هوشیاری طی عملیاتی موفق و برنامه‌ریزی‌شده، ۲ متهم زنده‌گیری غیرقانونی پرندگان شکاری را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان دستگیر شد و برای طی مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد، ادامه داد: متهم دیگر که غیربومی سایر استان‌ها بود متواری شده که عملیات دستگیری آن ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه این عملیات پس از یک ماه پایش مستمر و دقیق در منطقه صفرلو خلیفه‌لو انجام شد، بیان کرد: این اقدام قاطع در جهت حفظ گونه‌های ارزشمند پرندگان شکاری و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی صورت گرفته و نشان‌دهنده تعهد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس‌آباد به صیانت از تنوع زیستی و اجرای قوانین مرتبط است.

عبدلی افزود: از متهمان ادوات شکاری و سه بهله دلیجه، چهار بال کبوتر وحشی و پنج بال یاکریم که به عنوان طعمه برای شکار پرندگان شکاری استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده این نوع تخلفات مراتب را به گشت و نیرو‌های محیط زیست با شاره تماس ۱۵۴۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت گیرد.