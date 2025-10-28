شهروندخبرنگار ما از قم خواستار افزایش سرویس دهی و تغییر ساعت شروع به کار خط ۴۲ پردیسان بلوار امین این شهر شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،یکی از شهروندان قمی با یادآوری حجم بالای مسافرین محدوده پردیسان قم در پیامی خواستار افزایش تعداد اتوبوس های خط ۴۲ و همچنین تغییر ساعت شروع به کار این خط شد.

متن شهروند خبرنگار ما:

سلام و عرض ادب

باتوجه به حجم بالای مسافر در محدوده پردیسان قم و مدت زمان طولانی رسیدن اتوبوس به میدان مطهری اتوبوسرانی هیچ پیگیری برای حل این مشکل انجام نمی دهد

عدم پیگیری سازمان اتوبوسرانی برای تغییر ساعات شروع به کار (شروع بکار اتوبوسرانی ساعت ۶:۱۵ ) و یا اضافه کردن سرویس های اول وقت از مشکلات مهم ساکنین پردیسان می باشد.

لطفا این مساله را پیگیری کنید.