معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای عالی معادن درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه را به مدیران کل استانها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، وجیهاله جعفری، در بخشنامهای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمانهای مناطق آزاد، این مصوبه را که بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون معادن قطعی و لازمالاجراست، ابلاغ کرده است.
این تصمیم در پاسخ به درخواست سازمان ایمیدرو برای بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن وابسته به این سازمان اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه جدید، حقوق دولتی معادن دارای پروانه بهرهبرداری به نام ایمیدرو برای سال ۱۴۰۱ بر مبنای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه همان سال محاسبه خواهد شد.
بر این اساس، بخشنامههای قبلی مربوط به فرمول بند (ب) ردیف (۳) که برای تعیین قیمت کلوخه سنگ آهن مگنتیت (غیرپلاسری) معادن ایمیدرو و شرکتهای تابعه به کار میرفت، ملغی اعلام شده است.
طبق مفاد بخشنامه، از این پس همه محاسبات باید صرفاً بر مبنای فرمول مندرج در بند مذکور انجام شود و این روش فقط برای معادن تحت پوشش ایمیدرو قابل اجراست و شامل سایر معادن کشور نخواهد بود.
همچنین، تمامی دستورالعملها و بخشنامههای مغایر با مصوبه جدید، با ابلاغ این مصوبه کانلمیکن تلقی میشوند.
جعفری در پایان تأکید کرده است که به منظور حفظ وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاسبات، اجرای دقیق مفاد این مصوبه الزامی است و گزارش اقدامات انجامشده باید به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود.
هدف از این تصمیم، تسهیل و شفافسازی محاسبات حقوق دولتی برای معادن دولتی تحت پوشش ایمیدرو و شرکتهای وابسته است.