مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به برگزاری مناقصات و انعقاد حدود ۳۵۰ قرارداد در ۸ماهه گذشته گفت: در نتیجه این اقدامات، بیش از ۶۵ منبع جدید آب شرب به منابع آبی استان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در گفتوگو با رسانهها با اشاره به کاهش کمسابقه نزولات جوی در پاییز سال گذشته و عدم بارشها زمستان و بهار امسال، اظهار کرد: این شرکت با برنامهریزی اصولی، موفق به عبور از تنش آبی سال جاری شد.
نورالدین نوریزدان افزود: در این راستا با تدوین برنامههای شهرستانی برای آبرسانی به شهرها و روستاها، تمام تمرکز بر مدیریت داراییها و همچنین تعریف پروژههایی با اثرگذاری کوتاهمدت قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه لرستان تنها استان کشور است که از منابع پایدار و قابلبرنامهریزی مانند آب سدها برای شرب استفاده نمیکند، گفت: این موضوع، تأمین آب شرب از سایر منابع را با چالشهای اساسی مواجه کرده است.
نوریزدان خاطرنشان کرد: استحصال آب کافی از منابعی مانند چاهها و چشمهها، رابطه مستقیمی با زمان، مکان و نوع بارش و همچنین عوامل محیطی مانند دما دارد.
وی با اشاره به تنزل جایگاه استان از نظر بارندگی سالانه از رتبه سوم به رتبه بیستونهم در سال آبی جاری، تأکید کرد: این امر، ضرورت توجه و تعریف پروژههای مهم تأمین آب را دوچندان نمود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به برگزاری مناقصات و انعقاد حدود ۳۵۰ قرارداد در بازه زمانی حدود ۸ ماهه گفت: این اقدامات بیش از ۶۵ منبع جدید آب شرب به منابع آبی استان افزوده شد.
نوریزدان گفت: با وجود کاهش ۴۲ درصدی نزولات جوی و گرمای کمسابقه در سال جاری و همچنین پنج سال خشکسالی متوالی، اما اخذ تخصیص اعتبارات کمسابقه، تعریف پروژههای اثرگذار، اجرای بهموقع پروژهها، مدیریت داراییها و هوشمندسازی تأسیسات باعث شد، بر مشکلات ناشی از تنش آبی غلبه کنیم.