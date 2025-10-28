پخش زنده
استاندار گیلان در نشست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: این منطقه محور اصلی ترانزیت شمال به جنوب است و نبود آن، روند اجرای طرحهای بزرگ بندری، ریلی و اقتصادی گیلان را سالها به تأخیر میانداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حقشناس در نشست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی نقش کلیدی در اقتصاد و حملونقل شمال کشور دارد، گفت: اگر امروز منطقه آزاد انزلی وجود نداشت، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر گیلان به وضعیت بحرانی میرسید.
وی با اشاره به همافزایی بندرانزلی و منطقه آزاد افزود: هماکنون امکان تخلیه و بارگیری همزمان ۲۰ فروند کشتی در بنادر گیلان فراهم است که بخشی از این توان ناشی از زیرساختهای ایجادشده در منطقه آزاد انزلی است.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه منطقه آزاد انزلی بر اساس راهبرد ترانزیت شمال به جنوب شکل گرفته، تصریح کرد: امروز کالا از مسیر ترکیه به روسیه و ترکمنستان و بالعکس از همین مسیر ترانزیت میشود و این روند، جایگاه گیلان را در زنجیره حملونقل بینالمللی تثبیت کرده است.
حقشناس با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر گفت: در سه سال گذشته سطح آب خزر حدود ۶۰ سانتیمتر کاهش یافته و امسال نیز ۳۱ سانتیمتر دیگر عقبنشینی داشته است.
وی همچنین از تخصیص دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید ۵۰ هکتار زمین در اطراف فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، طول باند فرودگاه به چهار کیلومتر افزایش یافته و امکان فرود هواپیماهای پهنپیکر فراهم میشود.
استاندار ادامه داد: توسعه فرودگاه رشت مکمل حملونقل دریایی و ریلی گیلان است و اگر منطقه آزاد انزلی وجود نداشت، اجرای این پروژهها با تأخیر مواجه میشد.
حقشناس با اشاره به میزبانی گیلان از نشستهای ملی گفت: برخی استانداران در اجلاسهای پیشرو با هواپیمای اختصاصی وارد استان خواهند شد و لازم است زیرساختهایی نظیر اپرون و پارکینگ هواپیما در فرودگاه رشت تکمیل شود.
وی نقش منطقه آزاد انزلی در تسهیل ترانزیت کالا میان بنادر شمالی کشور را حائز اهمیت دانست و گفت: طراحی زیرساختهای این منطقه، امکان عبور محمولهها از مسیرهای ترکیه، روسیه و ترکمنستان را فراهم کرده و زنجیره حملونقل کشور را تکمیل کرده است.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه آزاد انزلی گفت: این منطقه در بخش سختافزاری پیشرفت چشمگیری داشته، اما نیازمند تحول نرمافزاری است تا گردشگر هنگام ورود، احساس کند وارد منطقهای متفاوت از سایر نقاط کشور شده است.
هادی حقشناس با بیان اینکه دریای خزر ظرفیت بینظیری برای گردشگری دریایی دارد، خاطرنشان کرد: باید مسیرهای تردد تفریحی میان بندرانزلی، کیاشهر و تالش فعال شود تا مردم بتوانند از مواهب این دریا بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: همانطور که در جنوب کشور اسکلههای تفریحی موجب رونق اقتصادی مناطق ساحلی شدهاند، این الگو میتواند با شرایط بومی شمال کشور نیز اجرا شود تا گردشگران با شناورهای مسافری از غرب تا شرق گیلان تردد کنند.
استاندار گیلان همچنین به کمبود زیرساختهای درمانی در نوار ساحلی استان اشاره کرد و گفت: گیلان با جمعیت ثابت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و پذیرش سالانه بیش از چندین میلیون گردشگر، هنوز از وجود یک بیمارستان جنرال محروم است.
هادی حقشناس افزود: بیمارستان جنرال لاکان در حال احداث است، اما پاسخگوی تمامی نیازهای استان نخواهد بود؛ بنابراین باید بیمارستانی جامع با خدمات فوقتخصصی در محدوده رشت، انزلی، لاهیجان و آستانه اشرفیه ساخته شود.
وی در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد انزلی ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تجهیزات درمانی و گردشگری دارد و با همراهی وزارت بهداشت و دستگاههای ملی میتوان گیلان را به یکی از قطبهای گردشگری سلامت کشور تبدیل کرد.