فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از درگیری مسلحانه ۲ سارق سابقه دار اماکن خصوصی خبر داد و گفت: این درگیری با حضور هوشمندانه و مقتدرانه پلیس پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ “سعید یوسفی فعال” اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه توسط ۲ سارق سابقه دار اماکن خصوصی در محله “فرهنگیان” شهر اردبیل، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ “رسالت” به محل اعزام و ملاحظه کردند که یکی از سارقان بر اثر اصابت تیر مجروح شده است.

وی با اشاره به تمرد سارق مسلح به پلیس افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی، سارق مسلح مهار و زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیس علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان؛ که اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است.