به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما از مشارکت ۱۶۶ گروه جهادی در جمع آوری محصولات کشاورزی استان از ابتدای سال خبر داد و گفت: هزار و ۷۷۴ نفر شامل ۷۹۹ نفر جهادگر برادر و ۹۷۵ نفر جهادگر خواهر در قالب این گروه ها کشاورزان را در جمع آوری محصولات خود یاری کردند.

هنری افزود:این جهادگران در جمع آوری محصولاتی از جمله عناب، زرشک، زعفران، گندم، جو، گل آفتابگردان، پنبه، انار، گل محمدی، پسته و میوه مسارکت داشتند.

وی ارزش ریالی خدمات ارائه شده توسط جهادگران در این طرح را معادل ۱۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی گفت:جمع آوری محصولات پاییزی از جمله زعفران، زرشک و انار همچنان ادامه دارد.