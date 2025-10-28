پخش زنده
معاون اول قوه قضائیه گفت: مراجعه مردم به مسئولین جهت نیازشان، همان عدالت خصوصی است چنانچه بدون مراجعه مردم به مسئولین نیازشان برطرف شود عدالت عمومی محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جمع قضات و مسئولان قضایی استان تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تقوای الهی در سطوح مختلف و در رابطه با هرکسی تفاوت دارد؛ لذا وقتی منصب بزرگ و پراهمیتی مثل قضاوت را تصدی کردیم نمیتوانیم با تقوای پیش از قضاوت، قضاوت کنیم. بلکه باید بکوشیم برای قضاوت، به تقوای نو و جدیدی دست پیدا کنیم چرا که با تقوای گذشته نمیتوان قضاوت عادلانه داشت. تقوای گذشته برای تصدی امور مرتبط با گذشته بوده است برای امور مرتبط فعلی خصوصا قضاوت، نیاز به تقوای جدید است.
تاکید و توصیه به رعایت تقوای الهی و کنترل نفس توسط قضات
وی افزود: ارتباط ما با حقوق مردم فراوان است بنابراین وقتی شغل قضاوت را انتخاب کردیم، تصمیمات ما با حقوق مردم در ارتباط است پس باید دقت کنیم که آیا در رسیدگیهای خود حقوق و کرامت افراد را رعایت کردیم؟ بر این اساس ما بیش از مردم عادی باید با خود خلوت کنیم و به بررسی اعمال خود بپردازیم. به شما توصیه میکنم که بیشتر به اعمال خود فکر کنید و به آنها دقت نظر داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت کنترل نفس بین قضات و مسئولان قضایی، گفت: قدرتی که ما امروز به عنوان مسئولان قضایی در اختیار داریم قدرت کمی نیست بنابراین باید دقت کنیم این قدرت ما را سرمست نکند. ریاست قوه قضاییه نیز همواره این موضوع را به قضات و مسئولان قضایی تذکر میدهد. باید تلاش کنیم این قدرت را برای خدمت به مردم، عدالت و اخلاق استفاده کنیم.
طعم شیرین عدالت، سختیهای کار قضاوت را هموار میکند
وی با اشاره به اینکه عدالت دارای مفهوم با حلاوت و شیرینی است، گفت: اگر ما سختیهای کار قضاوت را پذیرفتیم بخاطر طعم شیرین عدالت است. ما عهدهدار کاری شدیم که یکی از صفات خداوند است؛ بنابراین باید نهایت دقت، توجه و ریزبینی را در اقامه عدل و قسط به کار گیریم و نباید اجازه دهیم راه عدالتخواهی مسدود شود. ما امروز در جهت توسعه این مسیر قدم بر میداریم و این دلگرمی بزرگی برای ماست تا سختیهای آن را به جان بخریم.
وی یادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری عدالت وقتی محقق میشود که وقتی کسی مورد ظلم واقع شد، بگوید برای دفاع از حقم به دادگستری میروم. امروز ما درصدد تحقق این مفهوم هستیم. آیا این مفهوم در عدالت خصوصی محقق میشود یا عدالت عمومی؟
به دنبال تحقق عدالت عمومی در دستگاه قضا هستیم
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اضافه کرد: مراجعه مردم به مسئولین جهت نیازشان، همان عدالت خصوصی است چنانچه بدون مراجعه مردم به مسئولین نیازشان برطرف شود عدالت عمومی تحقق شده است. ما باید از این رویه عبور کنیم و عدالت را با استفاده از روشها نوین و بدون نیاز به مراجعه مردم به دستگاه قضایی محقق کنیم. هرچند راه سخت و دشواری است، اما برای رسیدن به این جایگاه باید دست به دست هم دهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم.
وی اضافه کرد: صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک نمونهای از عدالت عمومی است که بدون نیاز به حضور مردم، درخواستهای آنها رسیدگی و بررسی میشود. سامانه رسیدگی به تصادفات جرحی مثال دیگری از عدالت عمومی است که موجب افزایش رضایتمندی عمومی میشود.
گامهایی که امروز برای عدالت بر میداریم باید مستمر، با جدیت و محکم باشد
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: گامهایی که امروز برای عدالت عمومی بر میداریم باید مستمر، با جدیت و محکم باشد تا شاهد اتفاقات مثبت برای مردم باشیم. اگر در زمینه تحقق عدالت به ویژه عدالت عمومی، پیشنهادی دارید که قابل اجراست حتما به دستگاه قضایی ابلاغ کنید تا بررسی شود؛ چه بسا این پیشنهاد، گرههای فراوانی را از زندگی مردم باز کند. اگر قانون و طرح جدیدی اجرا میشود و شما نقص یا ایرادی در آن میبینید، حتما این ایرادات را به دستگاه قضایی ابلاغ کنید. حتما شما میتوانید ما را در این مسیر همراهی کنید.
وی در ادامه بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: باید به موضوع پیشگیری اهمیت فراوانی بدهیم تا مراجعه به نهادهای قضایی کاهش یابد.
تاکید بر استفاده از روشهای نوین در رسیدگیها
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همچنین با تاکید بر استفاده از روشهای نوین در رسیدگی به پروندههای قضایی، گفت: باید به تناسب زمان و اقتضائات زندگی رزمره، روشهای جدید را برای تحقق عدالت به کار بگیریم.
وی در رابطه با دادگاههای صلح نیز، عنوان کرد: قبلا رسیدگی به برخی پروندهها در صلاحیت شورای حل اختلاف بود، اما امروز این پروندهها در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شخص قاضی صلاحیت رسیدگی به این پروندهها را دارد. پس هم جایگاه دادگاه صلح پر اهمیت است و هم امروز با اینکه دادگاه صلح در ابتدای راه است، اما پروندههای زیادی را به نتیجه رسانده است.
وی خطاب به مسئولان قضایی استان تهران گفت: به شما قول میدهیم اگر با دقت کافی در این رابطه عمل کنیم، قطعا این محاکم گرهگشا خواهند بود. به محاکم صلح اهتمام ویژه و وافر داشته باشید چرا که در احقاق حق مردم بسیار اثر گذارند.
تشکیل بنیاد تعاون قوه قضائیه
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان از تشکیل بنیاد تعاون در قوه قضائیه خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد با اساسنامه دقیق و با دستور ریاست قوه قضائیه آغاز به کار کرده و در تجربه کاری خود نشان داده که میتواند در رفاه و بهبود زندگی همکاران بسیار اثرگذار باشند. با ساختاری که در این بنیاد وجود دارد قطعا اتفاقات مثبتی در زمینه رفاهیات همکاران خواهد افتاد.