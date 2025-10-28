با هدف مدیریت مصرف سوخت و توزیع عادلانه آن، عملیات نصب دستگاه‌های جی. پی. اس (GPS) بر روی تراکتور‌ها در شهرستان کلات آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: در حاشیه جلسه نرخ گذاری ادوات کشاورزی، با حضور پیمانکار، جمعی از مدیران ادارات جهاد کشاورزی و صمت و صنوف کشاورزی شهرستان کلات، اولین دستگاه‌های GPS بر روی دو تراکتور از روستای گرو، نصب شدند.

جعفر خالقی افزود: این کار با هدف مدیریت مصرف سوخت و توزیع عادلانه آن انجام می‌شود و با نصب این دستگاه، امکان رصد موقعیت مکانی و میزان کارکرد تراکتور فراهم می‌شود.

او با بیان اینکه مبنای تخصیص سوخت را کاکرد واقعی تراکتور مشخص می‌کند، ادامه داد: نصب این دستگاه‌ها همچنین باعث اجرای عدالت برای تراکتور‌های خدمت رسان می‌شود و از قاچاق یا سوء استفاده سوخت و هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. ‍

شهرستان کلات دارای ۶۸۰ دستگاه تراکتور است که حداقل ۸۰ درصد از آنها خدماتی هستند و توزیع عادلانه سوخت می‌تواند به میزان قابل توجهی در خدمت رسانی آنها تاثیرگذار باشد.