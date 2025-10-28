پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم آفتاب و افزایش دما تا چهارشنبه و آغاز بارش از غرب استان در آستانه پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدی کارشناس هواشناسی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته قراخیل قائم شهر با ۲۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود گفت: صبح امروز هم بلده با ۲ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شد.
وی افزود: ساری مرکز استان دیروز در گرمترین ساعت به ۲۶ درجه و در خنکترین ساعت به ۱۴ درجه سانتی گراد رسید.
کارشناس هواشناسی تصریح کرد: تحلیل نقشهها نشان میدهد امروز سه شنبه آسمان استان صاف و آفتابی است و افزایش دما را داریم. روز چهارشنبه تداومهای گرم را خواهیم داشت و تنها پدیده قابل ذکر مه صبحگاهی خواهد بود.
به گفته حمیدی، در گذر چهارشنبه به پنج شنبه به تدریج از سمت غرب استان افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و بارندگی آغاز میشود.
وی ادامه داد: در پنج شنبه علاوه بر بارندگی کاهش دما را داریم و در ارتفاعات استان برای پنج شنبه بارشها بصورت پراکنده است و مه آلود خواهد بود.
کارشناس هواشناسی در پایان در مورد وضعیت دریا گفت: امروز و فردا دریا موج کوتاه دارد و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب است.