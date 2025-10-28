به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و در قالب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف تسهیل روند تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان انجام شده است.

احسان هاشم‌زهی، با اشاره به اینکه این اراضی در آینده‌ای نزدیک به طرح‌های مسکونی اختصاص خواهد یافت، افزود: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مسکن در منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: شهر‌های زابل، هامون، نیمروز، میرجاوه، قصرقند و فنوج از جمله شهر‌هایی هستند که مشمول اجرای طرح جوانی جمعیت می‌شوند.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، تصریح کرد: بر اساس ماده سه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چنانچه فرزند سوم خانواده‌های متقاضی از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد و فرم "ج" آنها قرمز باشد، برای بهره‌مندی از مشوق‌های این طرح، فرم "ج" آنها به سبز تغییر می‌یابد.

هاشم زهی خاطرنشان کرد: متقاضیان دارای شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در این طرح ثبت‌نام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: متقاضیان قانون جوانی جمعیت علاوه بر دریافت زمین رایگان، می‌توانند از تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن برای ساخت واحد‌های خود بهره‌مند شوند.