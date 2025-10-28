پخش زنده
به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراسمی برگزار و از برترنیها تجلیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراسمی با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی، نماینده ولیفقیه در سپاه و جمعی از پرستاران و کادر درمان در ارومیه برگزار شد.
در این آیین، سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان، با تبریک میلاد بانوی بزرگ کربلا، حضرت زینب کبری (س)، گفت: اقدامات پرستاران، مصداق واقعی عمل صالح و خدمت خالصانه به بندگان خداست. پرستاری شغلی نیست، بلکه رسالتی الهی است که با صبر، ایمان و عشق به انسان معنا مییابد.
وی افزود:پرستاران در صف مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند و انتظار میرود همانگونه که در دوران دفاع مقدس و بحران کرونا با ایثار و از خودگذشتگی درخشیدند، امروز نیز با اخلاق نیکو، سعهصدر و روحیه مهربانی، الگوی رفتار اسلامی در محیط درمانی باشند. بیماران باید وقتی از مرکز درمانی خارج میشوند، با رضایت و آرامش، یاد پرستار مؤمن و خوشرفتار را در دل داشته باشند.
سردار رجبی تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگاه پرستاران را بسیار والا میداند و آماده هرگونه حمایت معنوی و مادی از این قشر زحمتکش است. باید به پرستاران به چشم قهرمانان صبر و ایثار نگاه کرد.
در ادامه، حجتالاسلام فیاضی، نماینده ولیفقیه در سپاه شهدای استان، با اشاره به شخصیت حضرت زینب (س) اظهار داشت: حضرت زینب کبری (س) نماد ایمان، عفت و پایداری است. در زمانی که نظام سرمایهداری در غرب حرمت زن را زیر سؤال برده، دین اسلام با الگو قرار دادن زنان پاک و بافضیلت، شأن و کرامت الهی آنان را یادآور میشود. پرستاران در نظام اسلامی باید همانگونه که حضرت زینب (س) در سختترین شرایط پای ارزشها ایستاد، قداست و پاکدامنی خود را نیز حفظ کنند.
همچنین سرهنگ پاسدار وفا عسگری، معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه شهدای استان، در سخنانی گفت: در حال حاضر ۱۳۷ پرستار در ۲۰ مرکز درمانی و خدمات پزشکی وابسته به سپاه شهدای استان مشغول به خدمت هستند. احداث دو مرکز درمانی جدید با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در شهرستانهای جنوبی استان نیز در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در حال انجام است. ما قدردان زحمات این قشر ایثارگر هستیم.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر به جمعی از پرستاران نمونه استان به پایان رسید.