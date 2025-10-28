به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل انتقال خون خوزستان با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۷۳ هزار و ۹۳۶ نفر به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند گفت: از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

دکتر علی فیضی افزود: از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۷ نفر را مردان و ۳ هزار و ۷۸۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند، همچنین از این تعداد ۳۵ هزار و سه نفر اهداکننده مستمر، ۱۹ هزار و ۲۹۹ نفر اهداکننده باسابقه و ۸ هزار و ۵۸۴ نفربار اولی هستند.

او ادامه داد: باتوجه به اینکه فصل پاییز شاهد بروز عفونت‌های تنفسی، ویروسی و سرماخوردگی هستیم و فرد بیمار پس از ۱۰ تا ۱۲ روز از بهبودی می‌تواند نسبت به اهدای خون اقدام کند، در این فصل میزان مراجعه برای اهدای خون کمتر می‌شود و با توجه به اینکه خوزستان استان بزرگی است و تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان به صورت میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان خوزستان مصرف می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خوزستان از اهداکنندگان و مردم خواست با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تاهیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فرآورده‌های آن را نداشته باشد.

دکتر فیضی با اشاره به اینکه هر واحد اهدای خون جان ۳ نفر را نجات می‌دهد گفت: برخی بیماران از مصرف کنندگان همیشگی خون هستند، از این رو اهدای خون باید مستمر و همیشگی باشد تا نیاز بیماران و مراکز درمانی تامین شود.