مردم خوزستان در شش ماه نخست سال ۶۲ هزار و ۸۸۶ واحد خون اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل انتقال خون خوزستان با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۷۳ هزار و ۹۳۶ نفر به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند گفت: از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.
دکتر علی فیضی افزود: از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۷ نفر را مردان و ۳ هزار و ۷۸۰ نفر را زنان تشکیل میدهند، همچنین از این تعداد ۳۵ هزار و سه نفر اهداکننده مستمر، ۱۹ هزار و ۲۹۹ نفر اهداکننده باسابقه و ۸ هزار و ۵۸۴ نفربار اولی هستند.
او ادامه داد: باتوجه به اینکه فصل پاییز شاهد بروز عفونتهای تنفسی، ویروسی و سرماخوردگی هستیم و فرد بیمار پس از ۱۰ تا ۱۲ روز از بهبودی میتواند نسبت به اهدای خون اقدام کند، در این فصل میزان مراجعه برای اهدای خون کمتر میشود و با توجه به اینکه خوزستان استان بزرگی است و تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان به صورت میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان خوزستان مصرف میشود.
مدیرکل انتقال خون خوزستان از اهداکنندگان و مردم خواست با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تاهیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فرآوردههای آن را نداشته باشد.
دکتر فیضی با اشاره به اینکه هر واحد اهدای خون جان ۳ نفر را نجات میدهد گفت: برخی بیماران از مصرف کنندگان همیشگی خون هستند، از این رو اهدای خون باید مستمر و همیشگی باشد تا نیاز بیماران و مراکز درمانی تامین شود.