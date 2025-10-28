بورس انرژی ایران در روز ششم آبان، میزبان عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در این روز همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب تهران و کرمان با عرضه پساب در رینگ داخلی حضور خواهند داشت.

در میان عرضه‌های مهم رینگ بین‌الملل، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با برنامه عرضه ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان به شمار می‌رود.

در رینگ داخلی نیز، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با عرضه ۴ هزار تن برش پنتان و شرکت پالایش نفت آبادان با عرضه ۳ هزار تن سی‌او (CO) در میان عرضه‌های قابل‌توجه قرار دارند.

ثبت ارزش ۴۶.۵ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در روز پنجم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. در این روز رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی سهمی ۶۶ درصدی، رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۳۲ درصدی و بازار برق سهمی یک درصدی از ارزش معاملات روز بورس انرژی داشت؛ این در حالی بود که حدود یک درصد ارزش بازار در این روز مربوط به ابزار‌های مالی بود.

شرکت ملی گاز فروشنده برتر صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی میزبان عرضه ۲۰۳ هزار تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران با قیمت پایه‌ای برابر منفی ۷۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن از این محصول بود؛ این میزان محصول طی ۴ عرضه ۵۰۰ تنی، ۲ هزار تنی، ۲۰ هزار تنی و ۸۰ هزار تنی در رینگ بین‌الملل عرضه شد. استقبال متقاضیان از این عرضه‌ها به فروش کل گاز مایع عرضه شده در بازار در این روز انجامید، متوسط قیمت فروش با توجه به رقابت قیمتی انجام شده از سوی متقاضیان در بازه ۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن تا بدون تغییر نسبت به قیمت پایه متغیر بود. در نهایت نیز مجموع فروش‌های گاز مایع از رینگ بین‌الملل به ثبت مجموع ارزشی معادل ۳۰ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال انجامید.

پالایش نفت شیراز در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۴۸ هزار و ۹۸۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال در این رینگ طی روز پنجم آبان حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت شیراز در این روز ۲۵ هزار تن آیزوفید را با قیمت پایه‌ای برابر ۲۷۴ هزار و ۱۰۹ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۶ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال انجامید و به این ترتیب پالایش نفت شیراز در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

در بخش ابزار‌های مالی نیز، ارزش معاملات به ۴۶۹ میلیارد ریال رسید. از مهم‌ترین رویداد‌ها می‌توان به دادوستد ۸.۴ میلیون واحد صندوق سینرژی و معامله بیش از ۲.۸ میلیون ورقه گواهی صرفه‌جویی برق اشاره کرد.