ایران جان، رویدادی مردمی در تولیدات فرهنگی و رسانهای برای معرفی استانها
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: ایران جان، رویدادی مردمی در تولیدات فرهنگی و رسانهای برای معرفی استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، در نشست هم اندیشی مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی با جمعی از فعالین و مسئولین حوزه فضای مجازی و رسانهای استان، رویداد ملی "ایران جان" و راهکارهای مشارکت فعال مردمی در این رویداد بزرگ بررسی شد.
مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: هدف ما از رویداد "ایران جان" این است که استانهای مختلف کشور را به مردم ایران معرفی کنیم و با این کار امید را به جامعه تزریق کنیم و این رویداد یک پویش مردمی است که میخواهد ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استانها را از دل مردم خودشان به آنتنهای ملی منتقل کند.
آینه دار افزود: ما به دنبال این هستیم که مردم خودشان نقشآفرین شوند و از طریق این رویداد، استان خراسان جنوبی را به عنوان استانی پیشرو در زمینههای دینی، علمی و فرهنگی معرفی کنند و برای این منظور، تولیدات فرهنگی و رسانهای استان باید در اولویت قرار گیرد و به موقع به رسانهها ارائه شود.
وی همچنین گفت: در این پویش مردمی، هشتک #ایران_جان باید در تمامی تولیدات فرهنگی و رسانهای گنجانده شود تا این جریان به یک حرکت همگانی تبدیل شود وما از همه اقشار جامعه، از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا فعالان فضای مجازی و رسانهها، میخواهیم در این رویداد شرکت کنند و از طریق تولیدات خودشان استان خراسان جنوبی و ایران را به دیگران معرفی کنند.
زاهد مسئول بسیج رسانه استان نیز برای حمایت و پشتیبانی از ایران جان و اقدامات رویداد اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین از اقدامات رسانه و تدبیر رسانه در ایران جان قدردانی کرد.
رضایی، معاون فضای مجازی سپاه هم گفت: بسیج رسانه همراه صدا و سیما در رویداد ایران جان خواهد بود و در تلاشیم تا با استفاده از ظرفیتهای رسانهای خراسان جنوبی را به سراسر کشور معرفی کنیم و این رویداد باید مردمی شود و فضای مجازی یکی از مهمترین بسترهایی است که میتواند در این مسیر کمک کند.
وی همچنین به برگزاری جشنوارهای با عنوان ایران جان اشاره کرد و افزود: در این جشنواره، تولیدات محتوایی مردمی جمعآوری شده و برای دبیرخانه ایران صدا و سیما ارسال خواهد شد و علاوه بر این، بلاگرها و اکانتهای پرمخاطب فضای مجازی به مشارکت در این رویداد دعوت خواهند شد.
حسن زاده، مسئول سازمان دانشآموزی نیز بر ظرفیتهای بستر شبکه شاد به عنوان یکی از بسترهای پرمخاطب تأکید کرد.
وی گفت: همایش هزار نفری در تاریخ بیستم آبان ماه برای تولیدات مردمی ایران جان برگزار خواهد شد تا دانشآموزان نیز فرصت مشارکت در این رویداد را داشته باشند.
کاظمیتبار، مسئول سازمان رسانهای سراج هم از ضرورت شکلگیری اتاق عملیاتی و تعریف مشخص برای گروههای مختلف گفت.
وی افزود: فضای مجازی بستری است که میتواند تولید محتوای ایران جان را نشر دهد و مسئولان استانی باید از این فرصت استفاده کنند و در معرفی استان به بهترین نحو ممکن اقدام کنند.
کاظمی تبار همچنین بر اهمیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تولید محتوای مختلف اشاره کرد و گفت: جریانسازیهای لازم باید انجام شود و از تمامی رسانهها و تبلیغات محیطی برای جذب مشارکت مردم بهره ببریم.
براتی، رئیس مرکز متنا خراسان جنوبی هم با اشاره به قدرت تولیدات مجازی در دنیای امروز گفت: تولیدات مجازی به قدری تاثیرگذار است که شاید هزاران ساعت تولید رادیویی و تلویزیونی نتواند آن اثرگذاری را داشته باشد.
هرمزی معاون فضای مجازی صدا و سیما هم از ایجاد صفحه مجازی ویژه ایران جان در فضای مجازی خبر داد و گفت: فعالیتهای ایران جان در صفحه اختصاصی انتشار مییابد.
وی افزود: سه پویش سراسری ایران جان در فضای مجازی برگزار خواهد شد که مردم میتوانند در آن مشارکت داشته باشند و از فعالان رسانهای و فضای مجازی هم میخواهیم در بازنشر آن اهتمام ویژهای داشته باشند.