ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ تا یکشنبه ۱۱ آبان ادامه دارد. در این آزمون سه نوع سهمیه «ایثارگران و رزمندگان»، «مربیان» و «استعداد درخشان» اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ طبق «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» (مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، برگزار خواهد شد.

این آزمون در دو مرحله شامل: ۱. سنجش علمی (آزمون متمرکز) و ۲. مصاحبه علمی، سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار می‌شود.

آزمون دکتری جهت ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ نیز همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه، لازم است در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

فرصت ثبت نام تا ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. آزمون دکتری ۱۴۰۵ جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. پس از آن نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه دهه دوم اسفند ماه ۱۴۰۴ منتشر می‌شود. انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در دهه دوم اسفند ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و پس از آن نتایج نهایی دهه اول مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی ثبت نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵؛

الف) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) التزام نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیت‌های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

ج) نداشتن سابقه عضویت در گروه‌های محارب و عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که متقاضی سابقه عضویت در گروه‌های محارب یا سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.

د) عدم احراز فساد اخلاقی.

ه) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵؛

الف) داشتن کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی (با فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) که مدرک مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

مجموعه امتحانی انتخابی متقاضیان در مقطع دکتری لازم است متناسب با رشته تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی آنها و مطابق ستون مربوط به رشته‌های مرتبط، جدول رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون (مندرج در دفترچه راهنما) باشد.

لزوم تناسب رشته تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی با مجموعه انتخابی در آزمون دکتری

در هر مرحله‌ای مشخص شود که رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی با مجموعه انتخابی در آزمون دکتری بر اساس مندرجات دفترچه راهنما تناسب ندارد، از ادامه پذیرش (در مراحل بررسی و مصاحبه) این دسته از متقاضیان خودداری شده و حتی در صورت قبولی، از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل آمده و قبولی ایشان لغو می‌شود.

تبصره: در صورت قبولی در رشته‌هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز می‌شود، به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.

فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این صورت عواقب بعدی آن، به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت است، متقاضیان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام، موافقت محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند.

دارندگان مدارک تحصیلی معادل لازم است حائز شرایط «آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر» که از سوی وزارت علوم به تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده، باشند. (سایر شرایط شرکت دارندگان مدارک معادل در دفترچه راهنما قید شده است.)

ب) بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادرشده از سوی مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه که بر اساس مدرک صادرشده از سوی مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم و خراسان دوره سطح ۳ را گذرانده یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می‌شوند، منحصراً می‌توانند در یکی از مجموعه‌های امتحانی گروه آموزشی علوم انسانی که در زمره رشته‌های مرتبط آن درج شده اند، ثبت نام و در آزمون آن شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی، ادامه تحصیل دهند. این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که از سوی مدیریت حوزه‌های علمیه صادر شده است، در اختیار داشته باشند.

ممنوعیت ثبت نام دانشجویان سال آخر یا فارغ التحصیلان با معدل کمتر از ۱۴

ج) دانشجویان سال آخر یا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای (به جز فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پزشکی)، که معدل آنان کمتر از ۱۴/۰۰ است، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند. متقاضی باید در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه‌ها ارائه دهد.

ممنوعیت ثبت نام پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۴ در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵

د) بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره «روزانه» (آموزش رایگان) آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند.

این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون موردنظر، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند.

همچنین تمام پذیرفته شدگان دوره «روزانه» در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵ از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می‌شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان دوره غیر از «روزانه» آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیر از «روزانه» دکتری (Ph.D) به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران، می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

ضرورت تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلبان

متقاضیان مرد، باید وضعیت نظام وظیفه خود را به صورت «کد عددی» در فرم ثبت نام اعلام کنند. داوطلبان باید برای تعیین وضعیت نظام وظیفه خود و کد مربوط به آن و همچنین اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (بخش دکتری تخصصی (Ph.D) مستندات) را مشاهده کنند.

نحوه شرکت متقاضیان غیرایرانی در آزمون دکتری ۱۴۰۵

همه اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در صورت داشتن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت نام و مرحله شروع به ثبت نام، شناسه یکتا خود را که قبلاً دریافت کرده اند یا در کارت اقامت قانونی آنان درج شده است، در قسمت مربوط وارد کنند.

فقط اتباع غیرایرانی که مجوز اقامت در ایران داشته و دارای شناسه ۱۰ رقمی یکتا از وزارت کشور هستند، مجاز به ثبت نام در آزمون سراسری هستند، درصورتی که داوطلب فاقد شناسه ۱۰ رقمی یکتا است، باید به نزدیکترین دفتر خدمات کفالت و اقامت اتباع خارجی در منطقه محل سکونت خود مراجعه و شناسه فراگیر را دریافت کنند.

اجرای سه نوع سهمیه در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵

۱) سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

الف) سهمیه رزمندگان: رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره‌های ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد تأیید نهایی قرار گیرد. سایر شرایط در دفترچه راهنما درج شده است.

ب) سهمیه ایثارگران: «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه

ثبت نامی اقدام کنند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می‌شوند. سایر شرایط در دفترچه راهنما درج شده است.

یادآوری‌های مهم:

بر اساس قوانین مذکور، حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) و رزمندگان برای معرفی به مصاحبه، به ترتیب ۷۰ درصد و ۸۰ درصد حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) اعلامی دانشگاه برای کدرشته محل مورد نظر است.

همچنین حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) و رزمندگان برای پذیرش نهایی به ترتیب ۷۰ درصد و ۸۰ درصد حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه برای کدرشته محل موردنظر است.

حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می‌شود. سایر شرایط در دفترچه راهنما درج شده است.

۲) سهمیه مربیان:

بر اساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، ۱۰ درصد مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) در هر کدرشته محل به عنوان سهمیه مربیان به مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) اعلامی دانشگاه برای معرفی به مصاحبه کدرشته محل مورد نظر و همچنین ۸۰ درصد حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه برای پذیرش نهایی کدرشته محل مربوطه است.

متقاضی مربی در صورتی می‌تواند ادامه تحصیل دهد که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند. موافقت دانشگاه محل خدمت باید قبل از ثبت نام در آزمون اعلام شود.

متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دوره‌های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آئین نامه‌های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیمسال بر اساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر اینصورت برعهده خود مربی است.

مربیان پیمانی می‌توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی همانند سایر متقاضیان در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شوند، لازم به ذکر است این متقاضیان همانند متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه در دوره‌های غیرروزانه هستند. مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی که در ظرفیت عادی دوره‌های غیر از «روزانه» (شهریه پرداز) پذیرفته شوند، همانند سایر متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه هستند. سایر شرایط در دفترچه راهنما درج شده است.

۳) امتیاز متقاضیان آئین نامه استعدادهای درخشان:

متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع دکتری (Ph.D) می‌توانند بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۲/۳۷۰۸۶۲ مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ و آئین نامه پذیرش بدون آزمون به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره ۲/۳۷۹۶۰۲ مورخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ و همچنین آئین نامه پذیرش دانشجو در مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره /۷۸۲۴و مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ و مصوبات مربوط شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام کنند.

آئین نامه‌های یاد شده تنها برای پذیرش بدون آزمون است و تسهیلاتی در آزمون ورودی برای متقاضیان وجود ندارد.

هزینه ثبت نام در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌گیرد، متقاضیان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۱۱ میلیون ریال (یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.