پیش‌نویس پیوست سند آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای اجرای نقشه راه دولت هوشمند، بررسی شد و به تصویب اعضای گروه تخصصی در کارگروه هوشمندسازی نظام اداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین نشست گروه تخصصی در کارگروه هوشمندسازی نظام اداری با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست، در اجرای ماده ۴ نقشه راه دولت هوشمند، اعضا به بررسی به‌روز رسانی طرح‌های پیشران اولویت‌دار و تدوین طرح‌های جدید متناسب با ضرورت‌های اجرایی پرداختند.

بر اساس جمع‌بندی این گروه، «چارچوب کلی طرح‌های پیشران» به تصویب رسید و مقرر شد که طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در صورت احراز الزامات تعیین‌شده، در کارگروه هوشمندسازی نظام اداری مطرح شوند.

همچنین در این نشست، «طرح شناسایی، توسعه و توانمندسازی راهبران هوشمندسازی دولت» که سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه کرده است، بررسی و با تأیید اعضای گروه به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در اجرای نقشه راه دولت هوشمند، تصویب شد.