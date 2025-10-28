به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه با تاکید بر رونق گردشگری، صنایع دستی و توسعه اشتغال‌های خرد در روستا‌ها گفت: از جمله اقدامات بسیار مهمی که در این جشنواره‌ها پیگیری شد، ظرفیت سازی و فعالیت‌های روستایی در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی بود.

علی محمدی ادامه داد: برگزاری جشنواره فرهنگی و گردشگری روستا‌ها باعث حفظ و احیای میراث معنوی روستاها، الگوسازی با معرفی چهره‌های موفق، افزایش همدلی و همگرایی در بین روستاییان و معرفی توانمندی اقتصاد روستا‌ها و توسعه ظرفیت گردشگری در روستا می‌شود.

او هدف از برگزاری این گونه جشنواره‌ها را ایجاد فضای شور و نشاط برای خانواده ها، مشارکت اجتماعی، آشنایی با ظرفیت‌های مناطق روستایی و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: شهرستان تربت حیدریه با دارا بودن تنوع اقلیمی و تعدد روستا‌های گردشگرپذیر، قابلیت تبدیل شدن به قطب گرشگری روستایی را دارد.

این مسئول تصریح کرد: در مناطق روستایی این شهرستان نقاط طبیعی و جذابیت‌های بسیاری برای گردشگران وجود دارد و شناسایی و معرفی آنها و هدایت سرمایه گذاران به فعالیت اقتصادی می‌تواند روستا‌ها را متحول کند.

محمدی اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت فرمانداری، بخشداری، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و دهیاری‌ها به مدت دو روز برگزار و در آن علاوه بر ارائه انواع محصولات، سوغات و توانمندی‌های روستاها، آیین و رسوم و مردم شناسی روستا‌های چهار بخش تابعه شهرستان به نمایش گذاشته شد.