به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یاسر اشتاد افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز سه‌شنبه (۶ آبان) آسمان استان صاف و جو نسبتاً آرام خواهد بود و تغییرات محسوسی در دما رخ نمی‌دهد.

وی افزود: روز چهارشنبه (۷ آبان) با عبور موج کم‌دامنه‌ای از جو استان، افزایش ابر و در ساعات پایانی شب بارش خفیف و پراکنده در برخی نقاط شمالی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در بخش‌هایی از جنوب استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی ادامه داد: روز پنج‌شنبه (۸ آبان) در ساعات اولیه صبح احتمال بارش خفیف در نیمه شمالی استان وجود دارد، اما به‌تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و افت دما در سطح استان رخ خواهد داد.

اشتاد در پایان گفت: برای روز جمعه (۹ آبان) نیز آسمانی صاف، جوی آرام و کاهش نسبی دما در سراسر استان پیش‌بینی می‌شود.