نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه گزارشات نگرانکنندهای از ساخت و سازها در حریم به ما رسیده است، گفت: هم رئیس شورا هم نمایندگان حساسیت ویژهای در این زمینه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری امروز سه شنبه در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد وضعیت حریم پایتخت تصریح کرد: شهردار تهران از طریق هیئت دولت و ما هم از طریق فرمانداری و استانداری موضوع را پیگیری میکنیم. تلاش ما بر این است که از سمت مجلس، دولت و استانداری مشکل را برطرف کنیم.
سروری افزود: اختلافات وجود دارد و بر اساس سابقهای که سالها در موضوع حریم داریم و با توجه به وضعیت شهرهای اطراف نیازمند مدیریت یکپارچه حریم هستیم؛ در غیر این صورت دچار مشکلات جدی خواهیم شد.
وی گفت: باید با نگاه داهیانه این مشکل را برطرف کرد. ما به شدت پیگیر رفع این مشکل هستیم.
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه استاندار بر موضوعی استناد میکند و استناد ما بر موضوع دیگریست، یادآور شد: باید در جلسات کارشناسی در این مورد تصمیمگیری شود.
درخواست برای تمدید فرصتی برای استعفای مدیران نامزد انتخابات شورای شهر در کلانشهرها
سروری در ادامه همچنین درخصوص تمدید مهلت استعفای مدیران برای انتخابات شورای روستاها، تصریح کرد: طبیعتاً وزارت کشور باید در مورد برگزاری انتخابات اطلاعات لازم را ارائه دهد. اگر امکانپذیر باشد که فرصتی برای استعفا در کلانشهرها نیز فراهم شود، شرایط مناسبتر خواهد شد. فضا در مهلت اخیر برای حضور افراد اثرگذار به طور کامل فراهم نشد.
گزارشات مردم را از شورای شهر پیگیر هستیم
سروری با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی را موظف میکنیم که نظارت ویژهای بر خدماترسانی رانندگان تاکسی داشته باشد، گفت: ما موارد مختلف و گزارشات مردم را از شورای شهر پیگیری خواهیم کرد.
وی در مورد حضور شهردار تهران در صحن شورا برای ارائه گزارش سفر به چین، خاطرنشان کرد: پس از بازگشت رئیس شورا از روسیه، در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.