کتاب «و اینگونه است زینب (س)» که خصائص حضرت زینب را در ۴۰ پرده روایت می‌کند، کاری از نشر جمکران است.

کتاب «و اینگونه است زینب (س)»به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تاکنون برای معرفی عظمت شخصیت و شناخت «حضرت زینب (سلام الله علیها)» کتاب‌های گوناگونی به رشته تحریر درآمده که یکی از بهترین آنها «خصائص زینبیه» اثر آیت‌الله سید نورالدین جزایری از مجتهدین محقق قرن چهاردهم هجری است.

نویسنده در این اثر سعی کرده است تا از عبارت‌های دشوار و واژگان نامأنوس استفاده نکند. از سنگینی قلم نویسنده کم شده و همۀ کتاب با ادبیاتی امروزی بازنویسی شده است.

