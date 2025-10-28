به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول پیگیری مزارع خورشیدی کشاورزی در جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کنار چاه‌های کشاورزی دارای شناسه قبض برق از اردیبهشت ماه آغاز شده گفت: تاکنون ۷۰ حلقه چاه کشاورزی استان با ظرفیت تولید چهار هزار و ۷۰۰ کیلو وات به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و از طریق اتصال به شبکه وارد مدار می‌شود.

حسن اکبری افزود: براساس توافق سه ساله‌ای بین شرکت توزیع نیروی برق استان و مدیریت شعب امور بانک کشاورزی قرار است تا پایان امسال ۱۲ مگاوات برق تولید شود و ظرف مدت سه یعنی تا سال ۱۴۰۶ این عدد به ۶۰ مگاوات افزایش یابد.

کارشناس دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان هم گفت: کشاورزان در صورتیکه ۸۰ درصد بارمصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه تامین کنند، از خاموشی‌های پیک برق معاف می‌شوند.

میثم محمدی افزود: براساس قرار داد ۲۰ ساله با کشاورزان، برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی به صورت تضمینی و به مدت ۲۰ سال از کشاورزان خریداری می‌شود.

او گفت: کشاورزان برای اجرای این طرح می‌توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان و معرفی نامه اداره برق به شعب بانک کشاورزی از تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد تومان استفاده کنند.

صابر ذوالفقاری مدیرجهاد کشاورزی اراک گفت: این شهرستان با تجهیز ۲۶ مزرعه کشاورزی به نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید دو هزار و ۲۴۰ کیلو وات برق، پیشتاز در تجهیز چاه‌های کشاورزی به نیروگاه خورشیدی در استان است.

در استان مرکزی پنج هزار و ۸۰۰ حلقه چاه کشاورزی وجود دارد که می‌توانند به طور متوسط ۲۶۰ مگاوات برق تولید کنند.