چاپ چهارم کتاب «ائمه (ع) و علم اصول» اثر سید احمد میرعمادی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «ائمه (ع) و علم اصول» اثر سید احمد میرعمادی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و در ۴۰۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ چهارم رسید.
دانشهای حوزوی در فضای تعاملی سازنده میان پژوهش و آموزش سر برآوردهاند.
دانش اصول یکی از ابزارهای کارآمد برای اثبات احکام است که تاکنون آثار فراوانی درباره آن نگاشته شده و بحثهای گوناگون و پردامنهای در خصوص آن صورت گرفته است. یکی از مباحث مهم در فلسفه علم اصول این است که: در روزگار امامان معصوم (ع) علم اصول چگونه بوده است؟
کتاب حاضر با طرح این سوال، بر آن است که اولین اندیشههای اصولی را در میان امامان معصوم (ع) و اصحابشان میتوان دید: از امام علی (ع) گرفته تا امامان بعدی به ویژه امام باقر (ع) و امام صادق (ع) که در فضای مدرسهای و علمی به اندیشهها و قاعدههای اصولی پرداختند.
تحقیق پیش رو کوششی در جهت اثبات و تبیین نقش امامان (ع) در زمینه اصول فقه است.این اثر در سه فصل تالیف شده است؛ در مقدمه آن ضمن بیان اصول فقه نزد شیعه و اهل سنت به موقعیت علمی ائمه (ع) (مرجعیت دینی، وسعت علم، منابع علمی، و اعتراف دیگران) پرداخته شده است.
در فصل اول که با عنوان «ائمه (ع) و اجتهاد» به رشته تحریر درآمده است؛ پس از بیان مفهوم و حرمت اجتهاد، به دلایل عدم وجود اجتهاد در عصر ائمه (ع) پرداخته شده و در مبحثی جواز اجتهاد اشاره شده است و در پایان این فصل، دلیل عقلی و آیات قرآن به عنوان ادله انکار اجتهاد در معصومین (ع) تبیین شده است.
«ائمه (ع) و ادله احکام» عنوان دومین فصل از این کتاب است که قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و استصلاح، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مذهب صحابی، و عرف ادله احکام را شامل میشوند.
سومین و آخرین فصل از این اثر که «اصول عملیه» را به خود اختصاص داده، به اصل برائت، اصل احتیاط یا اصل اشتغال، اصل تخییر، و استصحاب میپردازد.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.