یازدهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران با هدف توسعه سامانههای احتراقی پایدار و بررسی چالشهای انرژی، از ۶ تا ۸ آبان به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ یازدهمین دوره کنفرانس سوخت و احتراق ایران (FCCI ۲۰۲۵) از ششم تا هشتم آبانماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکاری انجمن احتراق ایران در تهران برگزار میشود.
عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف از برگزاری این کنفرانس را «تبادل نظر میان صاحبنظران و ارائه راهکارهای علمی برای گذار به فناوریهای کمکربن و کارآمد» عنوان کرد.
صادق تابع جماعت رئیس انجمن احتراق ایران و رئیس کنفرانس نیز با اشاره به اهمیت همگرایی علم و صنعت گفت: «فناوریهای نوین احتراقی میتوانند در کاهش ناترازی انرژی کشور و بهبود بهرهوری نقش تعیینکنندهای داشته باشند.»
در این رویداد علمی امیررضا قهرمانی به عنوان دبیر علمی کنفرانس و جمعی از استادان، پژوهشگران و مدیران صنعتی حضور خواهند داشت.
از جمله محورهای این کنفرانس میتوان به احتراق پایدار، مدلسازی و شبیهسازی عددی، سامانههای پیشرانش، احتراق هیدروژن، آلایندگیها و اثرات زیستمحیطی، و فناوریهای نوین ذخیرهسازی انرژی اشاره کرد.
محمد اولیا، مدیرعامل گروه مپنا و دکتر امید شاکری، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری و وزیر نفت نیز از سخنرانان کلیدی این رویداد هستند.
برگزاری نشستهای تخصصی درباره احتراق هیدروژن، بازدید از آزمایشگاههای پیشرفته احتراق دانشگاه امیرکبیر، و نمایشگاه پروژههای تحقیقاتی و صنعتی از دیگر برنامههای جنبی این کنفرانس سهروزه است.