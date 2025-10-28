تعویض ۴۸۰ شاخه ریل برای ارتقاء ایمنی و حذف تقلیل سرعتها در راهآهن شرق
۴۸۰ شاخه ریل با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در راستای ارتقاء ایمنی و حذف تقلیل سرعتها در راهآهن شرق تعویض شد.
، مدیر کل راه آهن شرق در هفت ماه گذشته، ۴۸۰ شاخه ریل در بلاکهای بحرانی شبکه ریلی این ادارهکل تعویض و عملیات جوشکاری آنها انجام شده است.
حکامیقاسمی افزود: این عملیات با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده و در نتیجه آن، تقلیل سرعتهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت حذف و سرعت سیر قطارهای باری و مسافری به میزان مجاز بازگشته است.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی خطوط ریلی، بهبود کیفیت روسازی، کاهش استهلاک ناوگان و کاهش زمان سیر قطارها عنوان کرد و گفت: کارکنان پرتلاش امور نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن شرق با برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی بصورت مستمر در حال اجرای این پروژههای مهم هستند تا شاهد ارتقاء ایمنی و سرعت در خطوط باشیم.
گفتنی است اجرای این عملیات نقش بسزایی در بهبود بهرهوری و ارتقاء سطح خدمات ریلی در منطقه شرق کشور دارد.