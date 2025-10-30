به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

- برق شهرک همت محدوده خیابان شهید بوجاری، کوچه بهاران ۲۱ و ۲۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

- شهرک همت محدوده خیابان بهاران ۱۹ حدفاصل کوچه‌های دوم الی هشتم از ساعت ۱۳ الی ۱۶ بعداز ظهر

گرمسار:

- شهرک تفضلی از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح

- ضلع جنوب خیابان شهید مصطفی خمینی از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

- سید آباد خیابان شهید بابایی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ بعداز ظهر