پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه هشتم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
- برق شهرک همت محدوده خیابان شهید بوجاری، کوچه بهاران ۲۱ و ۲۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر
- شهرک همت محدوده خیابان بهاران ۱۹ حدفاصل کوچههای دوم الی هشتم از ساعت ۱۳ الی ۱۶ بعداز ظهر
گرمسار:
- شهرک تفضلی از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح
- ضلع جنوب خیابان شهید مصطفی خمینی از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر
- سید آباد خیابان شهید بابایی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ بعداز ظهر