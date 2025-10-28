پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: طبق سیاستهای وزارت بهداشت از یکم تا هفتم آبان ماه به عنوان هفته پیشگیری و مقابله با مسمومیتها در نظر گرفته شده است.
دکتر آزاده ناظری افزود: مردم در هنگام مصرف دارو باید به توصیههای پزشکان توجه داشته باشند و بروشورهای دارو را مطالعه کنند.
او گفت: داروها نباید در دسترس اطفال باشند و افراد مسن هم که داروهای متعدد مصرف میکنند یا دچار فراموشی هستند که ممکن است داروهای اشتباه یا به تعداد زیاد مصرف کنند باید مورد توجه باشند.
ناظری با بیان اینکه یک فرد هوشیار باید نظارت بر مصرف داروهای افراد مسن داشته باشد، گفت: همه باید در زمینه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، گزیدگیها و سایر مسمومیتها به دستورالعملهای مربوطه توجه داشته باشند.