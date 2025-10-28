راهاندازی اولین سامانه پایش تصویری نوین کشور در خرم آباد
شهردار خرمآباد با اشاره به راهاندازی اولین سامانه پایش نوین کشور توسط شهرداری خرمآباد گفت: در فاز اول ۷۹ دوربین با کارکردهای پلیسی و ترافیکی فعال شده که نقش مؤثری در رصد جرائم خرد و مدیریت ترافیک دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شهردار خرمآباد با اشاره به ایجاد اولین سامانه پایش نوین کشور توسط شهرداری خرمآباد اظهار کرد: سامانه قبلی پایش تصویری شهر کاملاً فرسوده و ناکارآمد بود به همین دلیل نوسازی شبکه در دستور کار قرار گرفت.
داریوش بارانی بیرانوند بیان کرد: با تصویب شورای تأمین استان و امضای تفاهمنامه بین شهرداری، مخابرات و نیروی انتظامی، نوسازی شبکه با سرعت بالا انجام شد و کمتر از دو ماه، سامانه جدید بر بستر فیبر نوری راهاندازی شد.
شهردار خرمآباد گفت: راهاندازی اولین سامانه پایش نوین کشور توسط شهرداری خرمآباد باعث شد که در کنفرانس ملی مخابرات کشور در تهران که با حضور رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد از شهرداری خرمآباد بهعنوان شهرداری نمونه کشور در ایجاد اولین سامانه پایشی نوین کشور قدردانی شود.
بارانی بیرانوند با تأکید بر انقلابی بودن این فناوری جدید، خاطرنشان کرد: این اولین سامانه پایش در کشور است که کاملاً مستقل از شبکه کابل مسی عمل میکند و انتقال داده و کنترل تصاویر به طور کامل بر پایه فیبر نوری است.
وی امنیت بسیار بالا، وضوح تصویر بینظیر، قابلیت بزرگنمایی، چرخش ۳۶۰ درجه، غیرقابلنفوذ بودن و سهولت در نگهداری را از مزایای این سامانه مطرح کرد.
شهرداری خرمآباد افزود: در فاز اول راهاندازی سامانه پایش، ۷۹ دوربین با کارکردهای پلیسی و ترافیکی فعال شده که نقش مؤثری در رصد جرائم خرد، مدیریت ترافیک و پشتیبانی از مأموریتهای پلیس راهور و دستگاه قضایی دارد.
بارانی بیرانوند میزان سرمایهگذاری این پروژه ملی را بیش از ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این اعتبار صرف اتصال شبکه فیبر نوری، خرید تجهیزات پیشرفته و احداث پایگاههای استقرار سامانه شده است.
وی تأکید کرد: با موفقیت این طرح در خرمآباد، مقرر شد این تجربه بهعنوان الگوی ملی برای راهاندازی سامانههای مشابه در سایر شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.