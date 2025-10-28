به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر آفرین گفت: با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای نوسازی ناوگان برداشت غلات و جایگزینی دستگاه‌های قدیمی و فرسوده با ماشین‌های جدید برای افزایش سرعت و کارایی برداشت و نیز در جهت کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصول دومین کمباین در نیمه دوم امسال جذب شد.

وی افزود: در جهت نوسازی و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی از جذب یک دستگاه کمباین جاندیر ۱۰۵۵ توربو شارژ با توان ۱۴۰ اسب بخار و اعطای این تسهیلات در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی خبر داد.

آفرین اظهار داشت: این دستگاه کمباین از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیراسیون جذب و تحویل کشاورز شد، همچنین در سال جاری نیز با تلاش و پیگیری‌های مستمر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی خوزستان و همچنین شهرستان اندیمشک در هفته‌های آینده دستگاه‌های دیگر به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک ادامه داد: سهم آورده این دستگاه ۲۵ درصد و ۷۵ درصد مابقی تسهیلات است.

آفرین اضافه کرد: با ادامه این روند شاهد رشد و تحول و کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره وری، توسعه کشاورزی مکانیزه و استفاده از دانش روز خواهیم بود

ساماندهی و استفاده از فن آوری نوین و جدید به جای ماشین‌های فرسوده و سنتی از اهداف پیشرفت مکانیزاسیون کشاورزی اندیمشک است.

وی در پایان تاکید کرد: در راستای بالا رفتن ضریب مکانیزاسیون اندیمشک اقدامات و پیگیری‌های لازم در جهت جذب تجهیزات، انواع دنباله بنده‌ها و ادوات و دستگاه‌های بیشتر در حال انجام می‌باشد.

آفرین مدیر جهادکشاورزی اندیمشک گفت: کمباین‌ها نقش مهمی در برداشت غلات ایفا می‌کنند و با انجام همزمان چندین عملیات، برداشت غلات را سرعت بخشیده و بازدهی عملیات را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند و با برش، کوبیدن و جدا کردن و تمیز کردن دانه‌ها از ساقه و کاه تمام مراحل برداشت را انجام می‌دهند.