رئیس پلیس فتا استان بوشهر هشدار داد: برخی سودجویان با انتشار آگهی‌های جعلی در پایگاه‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور، اقدام به کلاهبرداری از مسافران می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ رضا بیژنی با اشاره به افزایش سفر‌های خانوادگی در فصل خنک سال افزود: این افراد معمولاً اقامتگاه‌های غیرواقعی را با تصاویر فریبنده و قیمت‌های پایین تبلیغ کرده و پس از دریافت بیعانه، دیگر پاسخگو نیستند یا اساساً محل اقامت وجود خارجی ندارد.

وی گفت: در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک یا فعالیت غیرعادی، کاربران می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.