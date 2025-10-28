رئیس‌جمهور در چهارمین نشست وزرای کشور اکو گفت: در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقه‌ای، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز سه‌شنبه در نشست وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در تهران برگزار می‌شود، سخنرانی کرد.

رئیس جمهور گفت: در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقه‌ای، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است و یکی از کار‌های ناتمام در سازمان اکو، ایجاد پلیس اکو موسوم به «اکوپل» بوده که فرایند آن هنوز نهایی نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی، حاکی از اراده کشور‌های عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط است، اظهار کرد: وزارتخانه‌های کشور، جزو وزارتخانه‌های کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی، تأمین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، امنیت و آسایش را بر عهده دارند.

آقای پزشکیان گفت: در همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و منطقه‌ای نیز نقش وزارتخانه‌های کشور بسیار مهم است؛ توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند چهارچوب‌ها و زمینه‌های مشترک و مستحکم، پیش‌بینی پذیر، باثبات و تاب‌آور است. وزاتخانه‌های کشور نیز نقشی بی‌بدیل در تأمین و تحکیم این پیش‌نیاز‌ها دارند.

رئیس جمهور تأکید کرد: همکاری‌های مرزی، انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیر قانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان‌یافته از جمله موارد قابل اشاره در این‌باره است.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه وزارت کشور در کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، نقش پررنگی در مواجهه ملی و منطقه‌ای با بحران‌های احتمالی آینده دارند، تصریح کرد: منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به زیربنا‌های مناسب نیاز دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان اکو، وارث چند دهه تلاش و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی است و دستاورد‌های قابل توجه در این جهت داشته، با این حال، ظرفیت‌های دست‌نخورده، کماکان بی‌شمار است. خوشبختانه اراده اعضا برای گسترش و تعمیق همکاری‌های آینده به خوبی نمایان است.

آقای پزشکیان ادامه داد: نشست اخیر سران اکو در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان، مؤید این ادعاست؛ جایی که مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های جذاب و عملیاتی در عالی‌ترین سطح کشور‌های عضو مطرح شد و قرار است چشم‌اندز ۲۰۳۵ اکو در همین جهت، تدوین شود که خود بشارت‌دهنده آینده روشن برای منطقه اکو و کشور‌های عضو است.

رئیس جمهور، سازمان اکو را پلی برای اتصال ملت‌های منطقه خواند و گفت: این سازمان، زمینه‌ای ارزشمند برای گفت‌و‌گو، تبادل تجربه و هم‌افزایی در تمام حوزه‌ها است. در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقه‌ای، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است و یکی از کار‌های ناتمام در سازمان اکو، ایجاد پلیس اکو موسوم به «اکوپل» بوده که فرایند آن هنوز نهایی نشده است.

آقای پزشکیان با بیان اینکه وجود نداشتن پلیس اکو، یک خلأ بزرگ و موجب آسیب‌پذیری منطقه‌ای است، بیان کرد: این موضوع، مانع از همکاری بهینه با سایر پلیس‌های منطقه‌ای و بین‌الملل شده است.

رئیس جمهور با توجه به اهمیت برگزاری نشست دادستان‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در کشور ازبکستان، تأکید کرد: همکاری‌های قضایی کشور‌های عضو اکو از جمله حوزه‌هایی است که پشتیبانی لازم برای همکاری اقتصادی را فراهم می‌آورد.

آقای پزشکیان تصریح کرد: منطقه ما و مناطق پیرامونی از گزند‌های خارجی مصون نبوده و بیشترین مداخلات خارجی تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است؛ بزرگترین اشغال قرن، پس از حدود ۸ دهه، کماکان در نزدیک منطقه ما ادامه دارد. فجیع‌ترین نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در جهان نیز در ۲ سال اخیر در منطقه غرب آسیا در غزه به‌دست رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

رئیس جمهور تأکید کرد: عطش زیادی در میان زیاده‌خواهان و هنجارشکنان جهان برای حضور و مداخله در این منطقه وجود دارد. کشور‌های منطقه آسیایی مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی و غربی و کشور‌های حوزه خلیج فارس، باید معماری امنیتی منسجم، ثبات‌آفرین، درون‌زا و توسعه‌گرا را پی‌ریزی و اجرا کنند.

آقای پزشکیان در پایان سخنان خود از آقایان مؤمنی وزیر کشور، عراقچی وزیر امور خارجه و همکاران آنان برای برگزاری این نشست، تشکر کرد و گفت: از آقای اسد مجیدخان، دبیر کل محترم اکو نیز به جهت آماده‌سازی‌های این نشست، سپاسگزارم و برای این نشست، آرزوی موفقیت می‌کنم.

گفتنی است، در جهت تعامل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو، پس از یک وقفه ۱۵ ساله، چهارمین دوره این نشست با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وزیران و مقامات ارشد پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران به همراه دبیر کل سازمان اکو، وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به عنوان مهمان، در این نشست حضور دارند.

قرار است در این نشست، علاوه بر موضوعات امنیتی و انتظامی، به سیاست‌های مرزی، اقتصادی و شهری با موضوع استانداری‌ها و شهرداری‌ها و همچنین، خواهرخواندگی شهرها و مبادلات بین آن‌ها توجه شود.