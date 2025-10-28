به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برداشت بیش از ۴۰ تن سنجد از باغ‌های استان در سال جاری خبر داد.

حکمت جعفری افزود: با آغاز فصل پاییز، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ تن میوه سنجد از حدود ۱۷ هکتار از باغات بارور استان برداشت شود.

وی تصریح کرد: درخت سنجد علاوه بر کشت در باغ‌ها، در حاشیه زمین‌های زراعی نیز به عنوان بادشکن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به علت خواص دارویی فراوان، میوه آن با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم روبه‌رو است.

جعفری با اشاره به مقاومت بالای این درخت در برابر شوری خاک و کم‌آبی گفت: میانگین عملکرد تولید سنجد در هر هکتار حدود دو هزار کیلوگرم است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: میوه سنجد در چهار نوع عنابی، پاییزی، سفید و سیاه در استان کشت می‌شود و برداشت آن از نیمه دوم شهریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه سنجد یک میوه دارویی مؤثر است، افزود: آرد سنجد بدون جدا کردن پوست و هسته در درمان آرتروز، پوکی استخوان، درد‌های مفصلی و روماتیسمی، مشکلات لثه و دندان و افزایش هوش نقش بسزایی دارد و امروزه از آن در صنایع تولید لوازم آرایشی نیز استفاده می‌شود.

سنجد از گذشته‌های دور به عنوان یکی از سین‌های سفره هفت‌سین در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته و در فصل زمستان به همراه کشمش، گردو و تخم آفتابگردان از تنقلات محبوب مردم آذربایجان غربی به شمار می‌رود.