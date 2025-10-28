پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از موافقت با هزار و ۸۱۰ درخواست صدور سند تک برگ در سامانه سحاک از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده گفت: صدور اسناد تک برگ باعث تثبیت مالکیت و هویت بخشی به اراضی کشاورزی، تسهیل و تضمین امنیت سرمایه گذاری میشود.
وی ادامه داد: در راستای تسریع و تسهیل در روند سنددار کردن اراضی کشاورزی با هزار و ۸۱۰ درخواست صدور اسناد در سامانه سحاک از ابتدای سال تاکنون موافقت شد.
وی افزود: براساس قوانین و مقررات اسناد حدنگار درخواستها توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر خواهد شد.