به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده گفت: صدور اسناد تک برگ باعث تثبیت مالکیت و هویت بخشی به اراضی کشاورزی، تسهیل و تضمین امنیت سرمایه گذاری می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای تسریع و تسهیل در روند سنددار کردن اراضی کشاورزی با هزار و ۸۱۰ درخواست صدور اسناد در سامانه سحاک از ابتدای سال تاکنون موافقت شد.

وی افزود: براساس قوانین و مقررات اسناد حدنگار درخواست‌ها توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر خواهد شد.