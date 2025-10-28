پخش زنده
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با فناوری نوین نیازمند بازآرایی در مفاهیم پدافند غیرعامل هستیم، گفت: امروزه، دیگر نمیتوان تنها به روشهای سنتی برای مقابله با تهدیدات تکیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار جلالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روز به ویژه دانشمند شهید «طهرانچی» اظهار کرد: شهید طهرانچی نگاه بسیار راهبردی و دقیقی در حوزه پدافند غیرعامل داشت و ایدهها و الگوهای جدیدی در این زمینه مطرح کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: موضوع پدافند غیرعامل پس از جنگ اخیر، اهمیت خود را دو چندان نشان داد و میتوان گفت که متناسب با نوع تهدیدات، نیاز به تغییر راهبردها به خوبی احساس شد. امروز شاهد تحولات اساسی در حوزه تهدید و دفاع هستیم که ما را به چهارچوبهای جدیدی هدایت میکند. در تهدیدات انسانساخت، با مسائلی، چون فناوری، و دانش مواجه هستیم.
وی افزود: امروزه با تهدیداتی روبهرو هستیم که هم ترکیبی از قدرت و فناوری پیشرفتهاند و هم استراتژیهای پیچیدهای از طرف دشمن بهکار گرفته میشود. برای مقابله با این تهدیدات، دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ یکی فناوری و دیگری استراتژیها و دکترینها. این دو م<لفه باید بهطور دقیق تحلیل شوند تا راهبردهای مؤثری برای مقابله با تهدیدات طراحی شود.
سردار جلالی تصریح کرد: یکی از مقولات جدید که امروز به آن پرداخته میشود، استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان سلاح است. هوش مصنوعی میتواند ترکیب پیچیدهای از فناوریهای مختلف مانند فناوری سایبری، الکترونیک، تحلیل دادهها، جنگ اطلاعاتی و سایر فناوریها را در یک پلتفرم یکپارچه در اختیار بگذارد. این رویکردهای جدید در استفاده از فناوری، بهویژه در بستر جنگهای مدرن، میتواند تهدیدات کاملاً جدیدی را ایجاد کند که در گذشته قابل تصور نبوده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با این فناوری نوین نیازمند بازآرایی در مفاهیم پدافند غیرعامل هستیم، خاطرنشان کرد: امروزه، دیگر نمیتوان تنها به روشهای سنتی برای مقابله با تهدیدات تکیه کرد. بهطور کلی، این تحول در جنگها و تهدیدات جدید، نیاز به بازنگری و تغییر در استراتژیهای دفاعی و پدافند غیرعامل دارد. این تغییرات نمیتواند تنها با استفاده از شیوههای قدیمی پاسخ داده شود و باید بهطور جدی از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در این راستا بهره گرفت.
وی تصریح کرد: برای مقابله با تهدیدات جدید که مبتنی بر فناوریهای پیشرفته هستند، گام نخست شناخت دقیق و علمی این تهدیدات است. تحلیل و استخراج الگوها و روشهای تهدید، موضوعی است که میتواند بهطور مستقل در قالب پایاننامههای متعددی مورد بررسی قرار گیرد. این مرحله از فرآیند بسیار حیاتی است چرا که بدون درک دقیق از تهدیدات، هیچ راهبرد مؤثری برای مقابله با آنها نمیتوان تدوین کرد.
سردار جلالی با بیان اینکه پس از شناخت و تجزیه و تحلیل تهدیدات، گام بعدی در این مسیر، تدوین استراتژیهای دفاعی است که با تهدیدات موجود همراستا و همخوان باشد، متذکر شد: در نهایت، برای مقابله با این تهدیدات، دفاع هوشمندانه مبتنی بر تکنولوژی و دانش میتواند راهحل مناسبی باشد. این رویکرد بهویژه در مواجهه با تهدیدات دیجیتال و سایبری میتواند به ما کمک کند تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بتوانیم بهطور مؤثر و کارآمد از اطلاعات و زیرساختهای حیاتی کشور محافظت کنیم. این فرآیند باید در دانشگاهها و مراکز علمی مورد توجه قرار گیرد تا راهحلهای مناسب و مبتنی بر علم برای مواجهه با تهدیدات جدید پیدا شود.
به گفته وی، پدافند غیرعامل دیگر تنها محدود به حوزههای نظامی و دفاعی نیست. این روزها، پدافند غیرعامل باید در تمام حوزهها از جمله الکترونیک، مخابرات، سایبری، انرژی و دیگر بخشهای مهم کشور گسترش یابد. این نهتنها در مواقع بحران، بلکه در برنامههای توسعه باید در نظر گرفته شود تا کشور بتواند در برابر تهدیدات مقاوم بماند و به اهداف توسعهای خود برسد.
سردار جلالی متذکر شد: پدافند غیرعامل باید بهطور جدی در دانشگاهها و محیطهای علمی مورد بررسی قرار گیرد. توسعه و پژوهشهای علمی باید در راستای شناسایی تهدیدات و ارائه راهکارهای جدید برای مقابله با آنها باشد، نهفقط در حوزههای نظامی. این تفکر باید در برنامههای توسعه کشور گنجانده شود تا پایداری و امنیت در برابر تهدیدات تضمین شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل باید جزء لاینفک تمامی برنامهها و استراتژیهای توسعه کشور باشد و در هیچ طرح و الگویی نباید از این مسئله غفلت شود. این الگوها باید براساس نیازهای روز و تهدیدات جدید طراحی شوند تا کشور بتواند در برابر هرگونه تهدید بهویژه تهدیدات سایبری، اقتصادی و اجتماعی مقاومت کند.