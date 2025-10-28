زیرزمین‌ها و کارگاه‌های فاقد مجوز، نقطه تاریک تولید مواد غذایی در کشور هستند و هیچ نظارتی بر سلامت محصولات آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشا دامی و دریایی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی تولید فرآورده‌های گوشتی گفت: زیرزمین‌ها و کارگاه‌های فاقد مجوز، نقطه تاریک تولید مواد غذایی در کشور هستند و هیچ نظارتی بر سلامت محصولات آنها وجود ندارد.

دکتر حشمت‌الله رضوی افزود: مردم باید سوسیس و کالباس را تنها از برند‌های دارای نشان سیب سلامت و شماره پروانه ساخت معتبر تهیه کنند.

رضوی گفت: در هیچ کارخانه دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو، استفاده از ضایعات گوشتی امکان‌پذیر نیست.

همه مواد اولیه مصرفی دارای کد دامپزشکی، تاریخ تولید و تأییدیه رسمی سازمان دامپزشکی کشور هستند و فرآیند تولید تحت نظارت مسئول فنی و کارشناسان کنترل کیفیت انجام می‌شود.

او با اشاره به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی درباره استفاده از گوشت نامرغوب در تولید سوسیس و کالباس گفت: این تصاویر مربوط به کارگاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه است و هیچ ارتباطی با کارخانه‌های رسمی ندارد. محصولی که دارای سیب سلامت است، تحت پایش آزمایشگاهی مداوم قرار دارد.

رضوی افزود: از مردم انتظار داریم پیش از خرید، اصالت محصول را از طریق سایت TTAC.ir بررسی کنند تا سلامت سفره خانواده‌ها تضمین شود.