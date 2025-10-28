پخش زنده
واژگونی مینیبوس حامل دانشآموزان در نزدیکی سه راه محمدیار در نقده ۱۳ مصدوم بر جا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در نزدیکی سه راه محمدیار این شهرستان ۱۳ مصدوم بر جا گذاشت.
امیر آقاعلی نژاد اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در جاده فرعی روستایی نزدیک شهر محمدیار به مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ دریافت شد.
وی اضافه کرد: برای کمک به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی ۱۱۵ و ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد به محل اعزام شدند.
مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: در این حادثه ۱۲ نفر از دانش آموزان و یک نفر راننده مینی بوس آسیب دیدند که ضمن دریافت اقدامات پزشکی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) نقده اعزام شدند.
وی اظهار کرد: بیشتر آسیب دیدگیها از ناحیه شکستگی عضو بود و مصدومان اقدامات پزشکی لازم را دریافت کردند و وضعیت عمومی آنان رو به بهبود است.
علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی در دست بررسی قرار دارد.