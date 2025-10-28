پخش زنده
ساخت مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی شرکت پالایش پارسیان سپهر در مُهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر پروژهها و طرحهای توسعه شرکت پالایش پارسیان سپهر گفت: ساخت فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات با هدف رفع ناترازی انرژی آغاز شد که پیش بینی میشود این طرح تا قبل از تیرماه سال آینده به بهره برداری برسد.
نوذری افزود: نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی با نصب ۱۶ هزار و ۳۰۰ پنل خورشیدی و توان ۷۰۰ وات در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار در ۲ فاز ساخته میشود.
وی بیان کرد: ظرفیت این نیروگاه معادل مصرف ماهانه حدود چهار هزار خانوار است که با اعتبار بیش از پنج میلیون دلار ساخته میشود.
مدیر پروژهها و طرحهای توسعه شرکت پالایش پارسیان سپهر گفت: ساخت این نیروگاه خورشیدی گامی موثر در مسیر توسعه پایدار و انرژی پاک در جنوب استان فارس به شمار میرود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.