بر اساس طرحهای پدافند غیرعامل، ۳۹ درصد از مجموع هزار و ۷۰۰ پل جادهای خراسان رضوی در برابر سیلاب و فرونشست مقاومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی بهعنوان یکی از بزرگترین کانونهای حملونقل شرق کشور با بیش از ۱۸هزار کیلومتر شبکه جادهای و چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی، محور پیوند هفت استان و گذرگاه ورودی زائران و کالاهای صادراتی محسوب میشود از اینرو تابآوری زیرساختهای جادهای و تداوم خدمات در بحران جوهره پدافند غیرعامل است.
جعفر شهامت افزود: افزود: حدود ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مسیر بحرانی در استان شناسایی شده است که محورهای کوهستانی و مرزی شرق استان از جمله جاده تایباد- تربتجام، محدودههای با خطر رانش زمین و سیلاب را دربر میگیرد.
وی گفت: از این میان ۲۲ نقطه بحرانی در دستور کار بهسازی و مقاومسازی قرار گرفته و جادههای مشهد- کلات و بینالود- نیشابور بهدلیل موقعیت ارتفاعی در اولویت مهار خطر قرار دارند.
وی گفت: هدف کلان این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ پوشش کامل ۶۰ درصدی مقاومسازی هااست تا در رخدادهای طبیعی نظیر زلزله و سیلاب، تداوم ترافیک حیاتی مسیرها حفظ شود.